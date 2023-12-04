بصفقات 120 مليون ريال.. احتدام التنافس بين ملاك المجاهيم في مهرجان الموحد للإبل

شهدت الأيام الماضية عقد صفقات مليونية لعدد من فرديات الإبل في فئة المجاهيم بلغت نحو 120 مليون ريال، أبرمها ملاك متنافسون في فئة المجاهيم.
وتأتي هذه الصفقات لضمان خطف منافسة الجمل والفردي في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل في نسخته الثامنة التي تقام على أرض الصياهد تحت شعار "عز لأهلها".
وسجلت مبيعات الإبل خلال الأيام الماضية أرقامًا قياسية في العديد من الفئات وصلت لأكثر من 120 مليونًا لشراء العديد من ندر الفرديات في لون المجاهيم التي بدأت تحتدم منافساتها في فئات الفردي.،
وتبدأ غداً باستعراض المفاريد أمام لجنة التحكيم النهائي، وشهد اليوم الاثنين دخول دق المجاهيم وبعد غد الجل، على أن تتواصل على مدار الـ 7 أيام القادمة جميع منافسات الجمل لفئة المجاهيم. وتسبب الحراك التنافسي في ارتفاع القيمة السوقية لفرديات الإبل من فئة المجاهيم، والإقبال من المستثمرين في عالم الإبل في جميع الفئات والألوان بعقد صفقات بمبالغ عالية.
ويأتي بعض تلك الصفقات بغرض الاستثمار والبعض الآخر لخوض منافسات مسابقات الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز، حيث شهدت أسواق الإبل إقبال العديد من المستثمرين والمنافسين في مهرجانات الإبل لشراء الفرديات كل حسب هوايته ولون منقيته.