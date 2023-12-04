بصفقات 120 مليون ريال.. احتدام التنافس بين ملاك المجاهيم في مهرجان الموحد للإبل

وتبدأ غداً باستعراض المفاريد أمام لجنة التحكيم النهائي، وشهد اليوم الاثنين دخول دق المجاهيم وبعد غد الجل، على أن تتواصل على مدار الـ 7 أيام القادمة جميع منافسات الجمل لفئة المجاهيم. وتسبب الحراك التنافسي في ارتفاع القيمة السوقية لفرديات الإبل من فئة المجاهيم، والإقبال من المستثمرين في عالم الإبل في جميع الفئات والألوان بعقد صفقات بمبالغ عالية.