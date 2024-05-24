"مجلس التعاون الخليجي" يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح

وقال الأمين العام إن "هذا القرار والصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني".