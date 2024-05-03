"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والشرقية ونجران وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية وتشمل الحالة العديد والأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة نجران أيضاً أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط، وأمطار متوسطة على الحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطار خفيفة على أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.