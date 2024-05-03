"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتفصيلاً، نبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية، وسيول وصواعق رعدية وتشمل الحالة العديد والأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.