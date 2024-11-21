مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 حقيبة شتوية في مديريتي منعر والمسيلة بمحافظة المهرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 حقيبة شتوية في مديريتي منعر والمسيلة بمحافظة المهرة، وذلك ضمن مشروع الإيواء الطارئ في اليمن.
وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر أهمية هذا المشروع مع دخول فصل الشتاء، لما يمثله من دعم أساسي للمناطق الصحراوية التي تعاني من شدة البرد، معبرًا عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 5.300 حقيبة شتوية في محافظات حضرموت، ومأرب، وشبوة، وتعز، والضالع، والمهرة. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الانساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة البرد القارس في فصل الشتاء، ولتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.