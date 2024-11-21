مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 حقيبة شتوية في مديريتي منعر والمسيلة بمحافظة المهرة

الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 5.300 حقيبة شتوية في محافظات حضرموت، ومأرب، وشبوة، وتعز، والضالع، والمهرة. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الانساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة البرد القارس في فصل الشتاء، ولتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.