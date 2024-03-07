"تنظيم إيقاف الخدمات" يعالج ويراعي الآثار الاجتماعية.. "حقوق الإنسان أولاً"

فعند الحديث مثلاً عن المؤسسة العدلية، خصوصًا القضاء، نجدها تعيش ثورة تقنية وتشريعية عبر استحداث القواعد النظامية كنظام الإثبات والتعاملات المدنية والأحوال الشخصية، وغيرها من التحديثات التي تصب وتنهض بالقضاء وتُجوّد الأعمال بما يضمن الدقة وسلامة الإجراءات. وعلى صعيد بيئة العمل والعمال، نشاهد غربلة شاملة لأنظمة الاستثمار والتجارة، فجاء قرار تنظيم إيقاف الخدمات متناغمًا مع هذه المرحلة ليمنع التوسّع المفرط، ويعالج ويضبط عبر مراحل وخطوات بما يحفظ حق الطرفين، ولا يجعل هذه العقوبة متعدية يترتب عليها آثار اجتماعية وإنسانية تصادر حقوق التابعين كمثال.