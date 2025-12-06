مشعل الحربي: "إكرام الموتى" تقدم 262 ألف ساعة تطوعية وفرص نوعية للنساء والناشئة في 2025
أكد مشعل الحربي من مؤسسة إكرام الموتى – الذراع غير الربحي لـ وزارة البلديات والإسكان – أن المؤسسة تعمل بمنهج متكامل يشمل كامل رحلة المتوفّى، بالشراكة مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المتخصصة.
وأضاف الحربي خلال لقاء مع "سبق" على هامش مشاركة المؤسسة في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، أن سنة 2025 شهدت تحقيق إنجاز نوعي تمثل بتنفيذ أكثر من 262 ألف ساعة تطوعية على يد 5,700 متطوع ومتطوعة.
وأوضح أن هذه الساعات تركزت على تقديم خدمات الدعم والمواساة لأسر المتوفين، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة داخل المقابر والمغاسل والمساجد ومواقع إكرام الموتى، مؤكّداً أن المؤسسة تطرح فرصًا تطوعية متنوعة تستوعب كل فئات المجتمع، مع برامج مخصصة للنساء والناشئة.
وأشار إلى أن المؤسسة ستستمر في تقديم دورات احترافية خلال 2025–2026 لتأهيل المتطوعين والمتطوعات بما يرفع جودة الخدمة ويواكب احتياجات الفئات المستفيدة.
وانتهى الحربي بدعوة المهتمين إلى التسجيل والمشاركة عبر قنوات المؤسسة، مؤكّداً أن كل ساعة تعمل على ترسيخ ثقافة التكافل والمسؤولية المجتمعية في خدمة الوطن والإنسان.