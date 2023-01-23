مركز الأعمال الاقتصادية يختتم عام 2022 بـ 16 فرعاً حول المملكة

وذكر أن عام 2022م كان عاماً مميزاً للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي استمر في خطة التوسع وتشغيل الفروع حول المملكة معتمداً على الموارد والأصول الحكومية المتاحة، ليصل عدد فروع المركز إلى 16 فرعاً منتشرة في 13 مدينة سعودية، كان آخرها تشغيل فروع المدينة المنوّرة وحائل ونجران، إلى جانب تدشين فرع المركز في مقر وزارة التعليم، الذي شهد حتى الآن تقديم خدمات نوعية ومتخصصة سهّلت على مستثمري قطاع التعليم الأهلي بدء ومزاولة أعمالهم الاقتصادية، ومن المنتظر أيضاً أن يسهم في رفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.