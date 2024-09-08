القيادة تهنئ رئيس الجزائر بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة

وقال الملك المفدى: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لمدة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".