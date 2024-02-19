محليات

"الوقيت" يسلط الضوء على أهمية الاستفادة من البيانات بوصفها موردًا اقتصاديًا يساعد على الابتكار

خلال محاضرة في جامعة الجوف تطرقت إلى المحافظة على أمن المعلومات وأثره في ترسيخ القيم الوطنية