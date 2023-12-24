تمنع بهذه الأماكن.. "الشؤون البلدية" تضع اشتراطات للأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية

ينتهي غداً الاثنين، الاستطلاع الذي وضعته وزارة الشؤون البلدية والقروية، بشأن اشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية، والتي تتضمن مجموعةً من الاشتراطات، و تهدف هذه الاشتراطات إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية، ودعم رواد الأعمال.

وفي التفاصيل، تضمنت اشتراطات الترخيص أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور لترخيص المركبة أو الشاحنة ويجب أن تكون المركبة، أو الشاحنة أو المقطورة أو نصف مقطورة تحمل شهادة الفحص الدوري، ويجب تقديم ما يثبت ملكية المركبة، أو الشاحنة، أو المقطورة، أو نصف مقطورة سواء كانت (فاتورة تصنيع، رخصة سير، عقد إيجار منتهياً بالتمليك) ويجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط كما أنه يجب إرفاق تصاميم للمركبة، أو الشاحنة، أو المقطورة، أو نصف مقطورة داخلياً وخارجياً.