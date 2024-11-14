"تعليم جدة" تطبق الدوام الشتوي لمواعيد الدوام الصباحي والمسائي للمدارس.. الأحد المقبل

قررت الإدارة العامة للتعليم في مدينة جدة، تطبيق التوقيت الشتوي لمواعيد الدوام الصباحي والمسائي في جميع مدارس المحافظة، وذلك ابتداءً من الأحد القادم تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
واعتمدت الإدارة العامة للتعليم في مدينة جدة، تطبيق التوقيت الشتوي لمواعيد الدوام الصباحي والمسائي في جميع مدارس المحافظة، حيث يبدأ الاصطفاف للمدارس الصباحية الساعة (07:15) صباحًا.
فيما تكون بداية الحصة الأولى الساعة (الـ07:30) صباحًا، فيما سيكون الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 مساءً والحصة الأولى الساعة 1 مساءً ، فيما تبدأ الحصة الأولى في مدارس التعليم المستمر للمرحلة الابتدائية "بنين" عند الساعة 5 مساءً.
وتبدأ الحصة الأولى في المرحلة الابتدائية للتعليم المستمر "بنات" عند الساعة 3 مساءً ، فيما تبدأ الحصة الأولى في مرحلتي المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم المستمر عند الساعة 5 مساءً.
ويتزامن اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس التابعة لتعليم جدة انطلاق الفصل الدراسي الثاني.