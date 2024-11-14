"تعليم جدة" تطبق الدوام الشتوي لمواعيد الدوام الصباحي والمسائي للمدارس.. الأحد المقبل

فيما تكون بداية الحصة الأولى الساعة (الـ07:30) صباحًا، فيما سيكون الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 مساءً والحصة الأولى الساعة 1 مساءً ، فيما تبدأ الحصة الأولى في مدارس التعليم المستمر للمرحلة الابتدائية "بنين" عند الساعة 5 مساءً.