مكة.. تقرير "سبق" يساهم في تخفيف أضرار حادثة دهس لطفلة
ساهم -بفضل الله- تقرير "سبق" عن "جماعة مسجد الفوزين بشرائع مكة"، الذين ناشدوا فيه وضع مطبات لتخفيف السرعة حفاظًا على سلامتهم، في تقليل إصابة طفلة بمخطط 7، وذلك بعد تعرُّضها لحادث دهس؛ فقد تجاوبت معه أمانة العاصمة المقدسة بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، ووضعت مطبات في الشارع.
وكانت طفلة قد دخلت إلى إحدى البقالات التي تقع على أحد الطرق، وتشهد حركة مرورية نشيطة، ثم عادت مرة أخرى وهي مسرعة دون أن تنظر في الاتجاه الآخر، الذي كانت فيه مركبة يقودها مقيم، وقد خفف من سرعة مركبته بسبب المطبات التي أمامه، إلا أنه ارتطم بها، وقذفتها المركبة إلى جانب الطريق؛ وتعرضت لإصابة بسيطة وبعض التسلخات، وتم نقلها لتلقي العلاج.
من جانبه، أكد شهود عيان لـ"سبق" أنه لولا الله، ثم المطبات التي أجبرت قائد المركبة على تخفيف سرعته، لكانت أضرار الطفلة أكبر بكثير مما حدث لها.