مكة.. تقرير "سبق" يساهم في تخفيف أضرار حادثة دهس لطفلة

وكانت طفلة قد دخلت إلى إحدى البقالات التي تقع على أحد الطرق، وتشهد حركة مرورية نشيطة، ثم عادت مرة أخرى وهي مسرعة دون أن تنظر في الاتجاه الآخر، الذي كانت فيه مركبة يقودها مقيم، وقد خفف من سرعة مركبته بسبب المطبات التي أمامه، إلا أنه ارتطم بها، وقذفتها المركبة إلى جانب الطريق؛ وتعرضت لإصابة بسيطة وبعض التسلخات، وتم نقلها لتلقي العلاج.