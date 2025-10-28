برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ بالرياض بمشاركة 22 دولة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلّف، اليوم، حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
وتنظَّم البطولة من قِبل وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وتستمر حتى الأول من نوفمبر 2025م.
وفور وصول سموه إلى مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، تلاه كلمة ألقاها مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، أعرب فيها عن شكره لسمو وزير الداخلية على رعايته، مؤكدًا أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي تعكس مكانتها في تنظيم الفعاليات الكبرى، وتُجسد التزامها برؤية السعودية 2030 في دعم الأمن والسلامة العامة.
وأشار "الفرج" إلى أن البطولة تشهد هذا العام استخدام تقنيات وآليات حديثة في مجالات المسابقات، في ظل تعزيز الشراكات الدولية وتطوير المهارات في قطاع الدفاع المدني.
وأوضح أن توقيت إقامة البطولة يتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني في المملكة، ما يُعد مناسبة وطنية تؤكد على مسيرة من التضحيات لحماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ ألكسندر تشوبريان عن شكره للمملكة على الاستضافة والرعاية، مشيرًا إلى أن هذه الرياضة تُعد امتدادًا للعمل اليومي لرجال الدفاع المدني في العالم، وتسهم في تعزيز روح الفريق والانضباط وتحقيق الأداء العالي.
وتخلل الحفل عروض تعريفية واستعراضات للفرق المشاركة، إضافة إلى عروض مرئية وثقت مسيرة الدفاع المدني منذ التأسيس وحتى اليوم.
ويشارك في البطولة أكثر من 300 متسابق من الرجال والسيدات يمثلون 22 دولة، ويتنافسون في أربع مسابقات رئيسية تشمل: سباق 100 متر حواجز، وسباق التتابع 400 متر، وتسلق البرج بالسلالم، وسباق المكافحة.
وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي، ومديرو الدفاع المدني في الدول المشاركة، ورؤساء الوفود، وعدد من كبار المسؤولين.