"الموارد البشرية" تُطلق خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية

وتتيح الخدمة للجهات من مختلف القطاعات (الحكومي، الخاص، غير الربحي) من التقديم إلكترونيًا لاعتماد فعالياتها عبر المنصة، وتمر آلية طلب الخدمة بمرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تقديم الطلب عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لاعتماد محتوى الفعالية من قبل الوزارة كخطوة أساسية ورئيسة، فيما تشمل المرحلة الثانية إصدار الترخيص عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.