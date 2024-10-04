لوحة "ص ق ر 2024" لمركبة "المرور السعودي" تلفت أنظار زوَّار جناح "الداخلية" بمعرض الصقور والصيد السعودي

وتستعرض الوزارة في المعرض المركبة الأمنية الكهربائية (لوسيد)، وتُعرِّف بخدمة التأشيرة السياحية، وخدمات منصتها الإلكترونية (أبشر)، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وجهودها في المحافظة على البيئة واستدامتها، وجودة الحياة، من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية والإسعافات الأولية، وعروض الخيالة والدورية الراجلة بالزي التاريخي، وسيارة البيرق، والفرقة الموسيقية.