specialized by stc تنظم جولة تعريفية بشبكات الأعمال الحرجة من stc في محافظة الجبيل لدعم المنطقة الصناعية الأكبر في المملكة

وتعتبر الجبيل من أهم المدن في قطاعي الطاقة والتصنيع بالمملكة، إذ تضم أكبر مجمع للصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم، وتؤدي منظومتها الصناعية دوراً أساسياً في دعم تنوع الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية 2030. وتسهم شبكة BCN منstc في تلبية متطلبات هذا المجمع الصناعي من خدمات الاتصالات والحماية، من خلال ضمان استمرارية العمل دون انقطاع، ودعم تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية، وتعزيز سلامة العاملين، وضمان اتصالات موثوقة في حالات الطوارئ.