"تركي بن محمد": البنية التقنية للمملكة واعدة للاستثمار في التجارة الإلكترونية

من جهتها، أضافت مديرة المعرض فاطمة المهيزع: حرصنا في هذا المعرض على انتقاء المشاركين. وهدفنا عدم تكرار نشاطات الخدمات التي تقدمها الشركات، وكذلك مستوى وجودة ما يقدمونه.. كما حرصنا هذا العام على تقديم ورش عمل متنوعة، تم اختيارها من قِبل لجنة علمية، لديها خبرة عملية في عدد من الدوائر الحكومية والشركات. كما امتازت هذه النسخة بوجود شركات دولية لنقل الخبرات إلى رواد الأعمال المحليين.