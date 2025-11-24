"التحقق المهني" يغطي 160 دولة و1007 مهن في 4 أيام

في خطوة لافتة لتعزيز كفاءة سوق العمل السعودي، يواصل برنامج "الاعتماد المهني" رفع جودة العمالة الوافدة وزيادة إنتاجيتها من خلال التحقق من المهارات المهنية والاعتراف بها قبل دخولها إلى المملكة.
ويشمل البرنامج خدمتين رئيسيتين: "الفحص المهني" و"التحقق المهني".
ففي حين تستهدف خدمة "الفحص المهني" 220 مهنة متوسطة وأساسية، تغطي 17 دولة مصدّرة للعمالة تمثل 90% من حجم الاستقدام، فإنها تُنفَّذ عبر أكثر من 150 مركزًا داخل المملكة وخارجها، وتعتمد على اختبارات نظرية وعملية لمعالجة أكثر من 750 ألف طلب حتى الآن.
أما خدمة "التحقق المهني"، فتُركّز على المهن ذات المهارة العالية، وتغطي 100% من الدول المصدّرة للعمالة بواقع 160 دولة و1007 مهن. وتتميّز هذه الخدمة بسرعة إنجازها، حيث تُعالج الطلبات إلكترونيًا خلال 4 أيام فقط، ما يعكس كفاءة النظام واعتماديته.
ويُسهم برنامج "الاعتماد المهني" في مواءمة مهارات العمالة الوافدة مع متطلبات سوق العمل، وضمان توافقها مع المعايير المهنية المعتمدة، ما يُعزز بيئة العمل، ويحد من الممارسات غير النظامية، ويزيد من ثقة أصحاب العمل بجودة الكوادر المستقدمة.