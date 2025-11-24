"التحقق المهني" يغطي 160 دولة و1007 مهن في 4 أيام

ففي حين تستهدف خدمة "الفحص المهني" 220 مهنة متوسطة وأساسية، تغطي 17 دولة مصدّرة للعمالة تمثل 90% من حجم الاستقدام، فإنها تُنفَّذ عبر أكثر من 150 مركزًا داخل المملكة وخارجها، وتعتمد على اختبارات نظرية وعملية لمعالجة أكثر من 750 ألف طلب حتى الآن.