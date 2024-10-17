القصيم.. "سكن" تُمكّن 1544 مستفيدًا من المسكن

أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" عن إسهامها في تمكين أكثر من 1544 مستفيدًا من الأسر الأشد حاجة من المسكن الملائم منذ عام 2021م، منها 533 وحدة سكنية في 2024م، مما أسهم في تلبية احتياجات عدد من الأسر المستحقة واستدامة العطاء في المملكة.