"المسند": "الجاثوم" يصيب 3 من كل 10 أشخاص عالميًّا.. وأنا منهم

وأضاف: "الجاثوم (شلل النوم) هو دخول النائم في نوبة شلل كامل، واختناق؛ فلا يستطيع الحركة ولا الحديث، غير آهات العذاب يتفوه بها عبر أنين مزعج لطلب الاستغاثة والنجدة إن وُجدت حوله. ‏وتستمر الحالة ربما دقيقة أو نحوها، ثم ينفك عنه الشلل، فيستيقظ وكأنه خرج من حالة احتضار لم تكتمل بموته. وتشير الدراسات إلى أن الجاثوم غالبًا يأتي عندما يكون النائم نائمًا على ظهره".

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