إطلاق عالمي وشيك لسيارة JAECOO J5 يجمع بين الأداء القوي والتصميم المستقبلي

كما توفر J5 تجربة سفر مبتكرة، حيث تهتم بتوفير بيئة صديقة للحيوانات الأليفة، من خلال إضافة مساحات مخصّصة لها وأنظمة تغذية خاصة، ما يجعل من الرحلات تجربة ماتعة للمالك وحيوانه الأليف على حد سواء.