إطلاق عالمي وشيك لسيارة JAECOO J5 يجمع بين الأداء القوي والتصميم المستقبلي

أعلنت شركتا OMODA وJAECOO، اقتراب موعد الإطلاق العالمي المرتقب لسيارة الدفع الرباعي JAECOO J5، التي تجمع بين مفهوم التصميم المستقبلي والأداء العملي، بهدف تقديم تجربة سفر جديدة تعزّز من نمط الحياة الخارجي.
يأتي هذا الطراز ليعكس الشغف بالحرية والطبيعة وسط ازدحام الحياة الحضرية، مقدماً رؤية جديدة تتجاوز الكلاسيكية في عالم السيارات.
تتميّز J5 بتصميمٍ خارجي يجمع بين صلابة الجبال ونعومة الطبيعة، مع واجهة أمامية فريدة تتضمن شبك الشلال المستقيم وخطوطاً متناسقة تمنح السيارة طابعاً قوياً وجذاباً.
وصُمم هيكل السيارة ليضفي انطباعاً حيوياً، محاكياً تدفق الجداول بين الجبال الثلجية؛ ما يجعلها الخيار المثالي لمُحبي المغامرات والرحلات.
تقدّم السيارة أيضاً أداءً قوياً بفضل نظام طاقة جديد متطوّر يسمح لها بالتعامل بكفاءة مع مختلف ظروف الطريق، سواء في التنقل اليومي أو أثناء السفر.
كما توفر J5 تجربة سفر مبتكرة، حيث تهتم بتوفير بيئة صديقة للحيوانات الأليفة، من خلال إضافة مساحات مخصّصة لها وأنظمة تغذية خاصة، ما يجعل من الرحلات تجربة ماتعة للمالك وحيوانه الأليف على حد سواء.
في حدث الإطلاق المنتظر، سيتم الكشف عن مفاجآت إضافية تتعلق بالنظام البيئي المشترك بين الإنسان والحيوان، مع عرض خاص يعكس نمط الحياة الخارجي الذي تهدف الشركة إلى تقديمه.
وتؤكد OMODA وJAECOO أن هذا الحدث سيعزّز من تواصلها مع المستخدمين ويستجيب لمتطلباتهم المستقبلية.
كما ستتضمّن القمة الخاصّة بالشركتين عرض تقنيات ذكية جديدة تشمل الروبوت البشري "Mornine" والكلب الميكانيكي "Argos"، مما يعكس الشراكة مع تقنية AIMOGA في تقديم منتجات تعزّز من جودة الحياة اليومية.
تسعى OMODA وJAECOO من خلال هذا الإطلاق، إلى دمج التكنولوجيا الذكية بشكلٍ وثيقٍ مع احتياجات المستخدمين، لتقديم تجربة حياة ذكية غير مسبوقة تجمع بين الأداء، الراحة، والتكنولوجيا المتقدمة.
يمكن للمستخدمين المشاركة في استبيان خاص بالعلامتيْن التجاريتيْن عبر الرابطين التاليين: