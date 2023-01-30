دورة مياه خلفها بحيرة وعشاء..كواليس اختفاء "العنزي" بأمريكا يرويها شقيقه

كشف بدر فالح العنزي من محافظة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، تفاصيل اختفاء شقيقه "عبدالرحمن" في أمريكا منذ ليلة الجمعة الماضية.
وقال "بدر" في حديث تلفزيوني على نشرة الأخبار في قناة "mbc" إن شقيقه عبدالرحمن متزوج ولديه أطفال وهو موظف حكومي، غادر مرافقًا مع أخيه الأكبر "بندر" للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.
وأضاف "العنزي": ليلة الحادثة مساء يوم الخميس 27 يناير الماضي أتى ابن خالتنا وهو مبتعث لدراسة الطب في أمريكا لزيارة أخي المريض، وبعد الزيارة خرج شقيقي عبدالرحمن مع قريبنا لتناول العشاء في أحد المطاعم، وأثناء عودتهم توقف "عبدالرحمن" للذهاب لدورة المياه وترك جميع أغراضه الشخصية بالسيارة من ضمنها الهاتف، ثم استأذن قريبنا لعدة دقائق؛ لكنه تأخر واختفى دون أثر، ودورة المياه هذه خلفها بحيرة.
وأضاف: تم إبلاغي بفقدان أخي "عبدالرحمن" منذ فجر الجمعة الساعة 2:30، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وأكد أن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة مهتمة بموضوع اختفاء شقيقه، وهي الآن تتولى رعاية شقيقه المريض ومتابعة حالته الصحية في المستشفى، ولا تزال عمليات البحث عنه جارية والشرطة في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية تُحقق في حادثة الاختفاء.
جدير بالذكر أن حادثة اختفاء "عبدالرحمن" تأتي بعد أيام قليلة من حادثة مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي في مسكنه بمنطقة فيلادلفيا في جريمة بشعة بغرض السرقة.