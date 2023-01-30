دورة مياه خلفها بحيرة وعشاء..كواليس اختفاء "العنزي" بأمريكا يرويها شقيقه

وأضاف "العنزي": ليلة الحادثة مساء يوم الخميس 27 يناير الماضي أتى ابن خالتنا وهو مبتعث لدراسة الطب في أمريكا لزيارة أخي المريض، وبعد الزيارة خرج شقيقي عبدالرحمن مع قريبنا لتناول العشاء في أحد المطاعم، وأثناء عودتهم توقف "عبدالرحمن" للذهاب لدورة المياه وترك جميع أغراضه الشخصية بالسيارة من ضمنها الهاتف، ثم استأذن قريبنا لعدة دقائق؛ لكنه تأخر واختفى دون أثر، ودورة المياه هذه خلفها بحيرة.