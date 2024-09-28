أكثر غزارة وتقلبات شديدة.. أمطار على نطاق واسع منتصف الأسبوع بهذه المناطق

وبالرغم من التراجع الكبير على فرص الأمطار مطلع الأسبوع، إلا أن هذه الفُرص سترتفع مُجددًا وبشكل تدريجي اعتبارًا من يوم الاثنين، بحيث تتكاثر السحب على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتهطل زخات من الأمطار، وتُصبح أكثر شدة وغزارة وشمولية يوم الثلاثاء وتترافق بحدوث البرق والرعد وزخاتٍ من البَرَد؛ وفق موقع "طقس العرب".