أكثر غزارة وتقلبات شديدة.. أمطار على نطاق واسع منتصف الأسبوع بهذه المناطق

تُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية للأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار، إلى تزايُد تأثُّر عُموم الأجزاء الجنوبية من المملكة العربية السعودية مُنتصف الأسبوع، بتدفُّق كميات أكبر من الرطوبة المدارية؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شدة ومساحة التقلبات الجوية لتصبح الأمطار أكثر غزارة وشمولية.
وبالرغم من التراجع الكبير على فرص الأمطار مطلع الأسبوع، إلا أن هذه الفُرص سترتفع مُجددًا وبشكل تدريجي اعتبارًا من يوم الاثنين، بحيث تتكاثر السحب على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتهطل زخات من الأمطار، وتُصبح أكثر شدة وغزارة وشمولية يوم الثلاثاء وتترافق بحدوث البرق والرعد وزخاتٍ من البَرَد؛ وفق موقع "طقس العرب".
وتُشير التوقُّعات إلى عودة تراجع فرص الأمطار عن المنطقة اعتبارًا من يوم الأربعاء، مع بقاء الفرصة واردة لظهور كميات محدودة من السحب الركامية وهطول زخات محلية من الأمطار، والله أعلم.