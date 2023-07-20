القيادة تعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادث مروري لحافلة نقل الركاب بولاية تمنراست

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ الحادث المروري لحافلة نقل الركاب الذي وقع بولاية تمنراست في الجنوب الجزائري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".