4 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت القنفذة أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية؛ فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.