4 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت القنفذة أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية؛ فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: القنفذة 31 درجة مئوية، جازان 30 مئوية وكل من جدة وينبع 28 درجة، ومكة المكرمة 27.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ4 درجات مئوية، تليها أبها وتبوك والباحة وعرعر والقريات 5 مئوية، وسكاكا 6 درجات.
وسجلت الدمام وأبها والباحة وجازان وطريف والطائف والقريات أعلى نسبة رطوبة 90%.