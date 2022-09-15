"البدر": "مسك" تسخّر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لبناء جيل قادر على القيادة

وبيّن أن مدارس "مسك" الفريدة من نوعها، دليها درجات مصغرة في الذكاء الاصطناعي؛ مشيرًا إلى أن برنامج القادة بالمؤسسة يهدف إلى تطوير القادة لعام 2030م، التي نرمي من خلالها إلى التأكد بتلبية كل من الفوائد وتجنب أوجه القصور؛ لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي وصل إلى مرحلة متقدمة في حياتنا اليوم، كما أنه يعد أحد أكثر التقنيات عمقًا.