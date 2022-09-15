"البدر": "مسك" تسخّر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لبناء جيل قادر على القيادة

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر البدر، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عُقدت اليوم، ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المقامة حاليًا في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، أن مؤسسة مسك تقوم بالعمل على برامج تعليم الذكاء الاصطناعي.
وبيّن أن مدارس "مسك" الفريدة من نوعها، دليها درجات مصغرة في الذكاء الاصطناعي؛ مشيرًا إلى أن برنامج القادة بالمؤسسة يهدف إلى تطوير القادة لعام 2030م، التي نرمي من خلالها إلى التأكد بتلبية كل من الفوائد وتجنب أوجه القصور؛ لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي وصل إلى مرحلة متقدمة في حياتنا اليوم، كما أنه يعد أحد أكثر التقنيات عمقًا.
وذكر أن على القادة مسؤولية جماعية في ضمان السلامة وتعظيم استفادة العملاء؛ داعيًا جميع القادة إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية، من خلال تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان حماية المستفيدين من التحيزات التي قد تكون مدمجة في النظام المستخدم.
وأشار "البدر" إلى أننا نشهد اليوم العديد من التطبيقات التي تقوم بفرز السير الذاتية للوظائف لآلاف المتقدمين عليها، وقدرة الذكاء الاصطناعي على فرز وتقليل الأرقام المتقدمة؛ حتى يتمكن البشر من إجراء المقابلات.
ونوّه خلال حديثه بنجاح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في كل ما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا؛ مؤكدًا أن ذلك يدعونا للفخر بما تحقق.