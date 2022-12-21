المملكة تدعم بناء مسجد كلية التربية بجامعة شريف هداية الله بإندونيسيا

سلّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الدعم الذي قدمته المملكة لبناء مسجد كلية التربية بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية، والتي تعد أكبر جامعة إسلامية بجمهورية إندونيسيا، حيث تسلمت الدعم مديرة الجامعة البروفيسورة أماني لوبيس، بحضور الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي.