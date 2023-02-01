بعد رفض الكفالة.. قاتلة المبتعث السعودي تمثل أمام المحكمة بعد أسبوعين

وكانت جريمة مقتل الغريبي؛ قد وقعت يوم الإثنين 23 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أمريكية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.