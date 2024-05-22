صور الأقمار الصناعية تكشف عن تشكّل مدينة ترفيهية ضخمة في السعودية

كشفت صور الأقمار الصناعية، عن تقدم كبير في منتزه "أكوا أريبيا"، وهو مشروع ترفيهي ضخم يتم بناؤه في العاصمة السعودية الرياض، كجزء من مشاريع رؤية المملكة.
ووفقًا لصور الأقمار الصناعية التي نشرتها مجلة "نيوز ويك" الأمريكية؛ سيكون منتزه "أكوا أريبيا" أول منتزه ترفيهي مائي ضخم في المملكة، وأكبر منتزه في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وتكشف صور الأقمار الصناعية الجديدة عن تشكل وبروز ملامح هذه الحديقة بشكل واضح؛ وذلك قبل افتتاحها المقرر في العام المقبل 2025.
وسيكون هذا المنتزه المائي الضخم "أكوا أريبيا" (Acquarabia) جزءًا من مدينة القدية، بجانب ملاهي "سكس فلاقز" (Six Flags) التي تحتوي على أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتضمن المدينة أول حديقة "دراغون بول" (Dragon Ball) ذات طابع عالمي خاص، والتي تُستوحى من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة.