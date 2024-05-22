صور الأقمار الصناعية تكشف عن تشكّل مدينة ترفيهية ضخمة في السعودية

كشفت صور الأقمار الصناعية، عن تقدم كبير في منتزه "أكوا أريبيا"، وهو مشروع ترفيهي ضخم يتم بناؤه في العاصمة السعودية الرياض، كجزء من مشاريع رؤية المملكة.