رئيس جيبوتي يثمن دور السعودية في تأسيس مجلس وقمة دول البحر الأحمر

وأضاف: " نتبنى منذ زمن في جيبوتي هذه العقيدة (الوسطية) بكل ارتياح، لكن التكفيريين ومن يسعون إلى تكفير نصف المسلمين وإخراجهم من الدين ومن دون رحمة ومن دون تسامح ومن دون أي احترام للمرأة المسلمة كل هذا خلق كراهية بين المسلمين، ونحن نرحب ورحبنا مع إخواننا في المملكة قيادة وشعبًا فالوسطية هي الأكثر نفعًا للأمة والعرب والمسلمين".