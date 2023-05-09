وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي بجمهورية السودان الشقيقة - اليوم - الطائرة الإغاثية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الإغاثي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية وتزن 10 أطنان؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.