مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: فتح باب التقديم أمام الأفلام السينمائية لدورته الرابعة لعام 2024

وحثّ المهرجان كلًّا من الأسماء السينمائية، وصانعي الأفلام الصاعدين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا وآسيا؛ على تقديم طلباتهم ابتداءً من 7 مايو، وحتى 22 أغسطس 2024م، مع انتهاء فترة التقديم المبكر بحلول 5 يوليو 2024م؛ حيث يتطلع المهرجان لاستقبال المشاريع السينمائية المميزة والفريدة، ليسلط الضوء على السرديات القصصية الآسرة من مختلف الدول والبلدان واللغات، كجزء من مهمته الرامية للاحتفاء بالصناعة السينمائية محليًّا ودوليًّا، ويمكن لصُنّاع الأفلام تقديم طلباتهم اليوم ضمن الأقسام السينمائية التالية: "مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة" و"مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة" بالإضافة إلى قسم "سينما السعودية الجديدة" المعنيّ بتسليط الضوء على أبرز المواهب والإبداعات السينمائية لصانعي الأفلام السعوديين.