الربيعة: البرنامج السعودي لفصل التوائم أشرَف على 124 توأمًا وفصل 52 من 23 دولة

وأوضح أن مسيرة المملكة في جراحة فصل التوائم السيامية حافلةٌ بالنجاح والعطاء، وبدأت عام 1990؛ إذ تَمَكّن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية -الذي يُعد نموذجًا إنسانيًّا وطبيًّا وعلميًّا فريدًا- أن يشرف على أكثر من 124 توأمًا حول العالم، ويقوم بفصل 52 توأمًا من 23 دولة في 3 قارات بنجاح كبير، ومنها مبادرة المملكة عام 2005م بإحضار التوأم السيامي البولندي "داريا وأوليقا"؛ لإجراء فصلهما بعملية جراحية استغرقت 18 ساعة ونصفًا.