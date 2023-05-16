بين احتراق مجلس مواطن وسيارة مقيم.. قصة إيثار بطلها "موحي" تروى من تبوك

في وقت كان يستعد فيه المواطن "موحي بن فرحان الفاضلي" لترميم مجلس منزله الذي احترق بمركز الفارعة التابع لمحافظة الوجه بتبوك، وبعد أن ساهم أقاربه في تعويضه ومساعدته لجمع مبلغ للمشاركة في إعادة ترميم المجلس وتأثيثه، قدّر الله أن تحترق سيارة مقيم من الجنسية اليمينة يسكن جوارهم؛ حيث احترقت السيارة بالكامل بما فيها من أغراض ثمينة وأوراق ثبوتية وجواز سفره.
وشاهد المواطن "الفاضلي"، الحادث الذي وقع على طريق "الفارعة - أبوراكة" وأتى على السيارة بكاملها، فيما نجا المقيم ولم يُصب بأذى.
واستضاف "الفاضلي" المقيم اليمني في منزله وبعد الحديث معه علم أن ظروفه صعبة والسيارة هي سبب رزقه وتنقله بين تبوك والقرى المحيطة بمحافظة الوجه، حينها تذكر "الفاضلي" ما حصل له أثناء حريق مجلسه وما صاحبه من أثر نفسي، فبادر وقدّم له المبلغ الذي كان قد جمعه له أقرباؤه لإعادة ترميم وتأثيث المجلس، وقال: "أنت أشد مني حاجة ورجل مغترب ونحن أبناء الوطن ويجب أن يقف المسلم إلى جوار أخيه المسلم".
من جانبه، أعرب المقيم اليمني علي صالح الوجيه، عن شكره للمواطن "الفاضلي"، على هذا الصنيع والمساعدة غير المستغربة من أبناء الشعب السعودي، سائلاً الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناته.