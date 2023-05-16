بين احتراق مجلس مواطن وسيارة مقيم.. قصة إيثار بطلها "موحي" تروى من تبوك

واستضاف "الفاضلي" المقيم اليمني في منزله وبعد الحديث معه علم أن ظروفه صعبة والسيارة هي سبب رزقه وتنقله بين تبوك والقرى المحيطة بمحافظة الوجه، حينها تذكر "الفاضلي" ما حصل له أثناء حريق مجلسه وما صاحبه من أثر نفسي، فبادر وقدّم له المبلغ الذي كان قد جمعه له أقرباؤه لإعادة ترميم وتأثيث المجلس، وقال: "أنت أشد مني حاجة ورجل مغترب ونحن أبناء الوطن ويجب أن يقف المسلم إلى جوار أخيه المسلم".