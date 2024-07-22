نائب أمير مكة يترأس اجتماعًا لتعزيز القطاع السياحي ويستعرض حملة "تراها أقرب"

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة اليوم، بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب وعدد من مسؤولي الوزارة.