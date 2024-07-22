نائب أمير مكة يترأس اجتماعًا لتعزيز القطاع السياحي ويستعرض حملة "تراها أقرب"

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة اليوم، بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب وعدد من مسؤولي الوزارة.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز وتطوير القطاع السياحي في المنطقة، بهدف جذب المزيد من الزوار والسياح إلى مكة المكرمة، التي تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة تفاصيل الحملة الترويجية تحت شعار "تراها أقرب"، التي تُنظم ضمن برنامج "صيف السعودية".
وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والترفيهية لمدينة جدة. كما قدم الوزير تحديثات حول المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة في منطقة مكة المكرمة، بما يعزز تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية في المنطقة.