تحت شعار "لانضباطك أثر".. "تعليم الرياض" تُطلق حملتها التوعوية لتعزيز الانضباط المدرسي

ولفت "الثميري"؛ إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الحالي 1445هــ؛ تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلاب والطالبات في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.