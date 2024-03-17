تحت شعار "لانضباطك أثر".. "تعليم الرياض" تُطلق حملتها التوعوية لتعزيز الانضباط المدرسي

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حملة توعوية لتعزيز الانضباط المدرسي، تحت شعار "# لانضباطك_أثر" لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري؛ أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الانضباط والتعريف بأنظمة وقواعد السلوك والمواظبة، وبيان أهمية الانضباط في غرس القيم وترسيخ السلوك الإيجابي في شخصية الطالب، وتوعية الأسر بأهمية الانضباط المدرسي وأثره في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز دافعيتهم نحو التعلُّم ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
ولفت "الثميري"؛ إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الحالي 1445هــ؛ تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلاب والطالبات في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.
وأشار "الثميري"؛ إلى أن الحملة تعمل على تعزيز على الانضباط المدرسي في الميدان التعليمي من خلال بث رسائلها الاتصالية عبر عديدٍ من المنتجات الإعلامية المتنوّعة في مختلف المنصّات الإعلامية المعتمدة.
ونوّه "الثميري"؛ بأهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي، ودور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري.