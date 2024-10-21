وكيل "البيئة" لـ”سبق”: القطاع الخاص شريك رئيس في تحقيق الأمن والاستدامة الغذائية.. و"الزراعي" حقق تطوراً هائلاً

شدد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، في تصريح صحافي لـ"سبق"، على هامش تدشين فعاليات المعرض الزراعي السعودي في نسخته الحادية والأربعين بالرياض، على أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيس في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، موضحاً أن “الوزارة تقوم بدور المنظم والمشرع والممول، لكن التنفيذ الفعلي يقع على عاتق القطاع الخاص، الذي يُعد شريكاً رئيساً في كل خطوة”.