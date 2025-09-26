القادسية لانتزاع الوصافة .. الفتح للابتعاد عن مناطق الخطر .. النجمة لتحقيق انجاز تاريخي

تختتم يوم السبت منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات قوية نتائجه ستعيد رسم خريطة جدول الترتيب وربما ستشهد انجاز تاريخي للوافد الجديد النجمة.
الرياض × نيوم
يفتتح الرياض صاحب المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط ونظيره فريق نيوم تاسع الترتيب بـ6 نقاط مباريات اليوم على أرضية ملعب "أس اتش جي أرينا" بمدينة الرياض عند الساعة (6:20) مساءً.
يأمل فريق الرياض تجاوز كبوة هزيمة الجولة الماضية من أمام النصر بغية العودة لسكة الانتصارات وتحسين موقعه على جدول الترتيب.
في المقابل يتطلع فريق نيوم لمواصلة انطلاقته القوية من خلال حصد الانتصار الثالث على التوالي للاقتراب من رباعي المقدمة.
النجمة × الفيحاء
يلاقي فريق النجمة صاحب المركز السابع عشر و قبل الأخير بدون أي نقطة ضيفه الفيحاء صاحب المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط عند الساعة (6:35) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يطمح فريق النجمة استغلال عاملي الأرض والجماهير لتحقيق نقاطه الأولى في تاريخ دوري المحترفين وذلك لرسم الفرحة على وجوه مشجعيه وأيضاً للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.
في الجهة المقابلة يسعى فريق الفيحاء لتضميد جراحه وتعويض نزيف النقاط المستمر مع الفريق في الجولتين الأخيرة لتحسين موقعه على سلم الترتيب قبل استضافة الاتحاد في الجولة القادمة .
الفتح × القادسية
تختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع الفتح صاحب المركز 15 برصيد نقطة مع ضيفه القادسية سادس الترتيب برصيد 7 نقاط عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
يأمل فريق الفتح استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه عقب تأهلهم لثمن نهائي كأس الملك لوقف مسلسل النتائج السلبية في مسابقة الدوري من أجل مصالحة جماهيره من جهة والابتعاد عن مناطق الخطر من جهة أخرى.
أما القادسية يتطلع لتقديم أداء مميز والعودة بنقاط المباراة لمواصلة تحقيق النتائج الايجابية وخطف مركز الوصافة لتأكيد أحقيته في المنافسة على اللقب .