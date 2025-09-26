القادسية لانتزاع الوصافة .. الفتح للابتعاد عن مناطق الخطر .. النجمة لتحقيق انجاز تاريخي

يأمل فريق الفتح استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه عقب تأهلهم لثمن نهائي كأس الملك لوقف مسلسل النتائج السلبية في مسابقة الدوري من أجل مصالحة جماهيره من جهة والابتعاد عن مناطق الخطر من جهة أخرى.