بصمة سعودية ناجحة.. تصدير أول شحنة أمونيا قليلة الانبعاثات من المملكة إلى اليابان

وأضاف: لا تُعد الأمونيا قليلة الانبعاثات وسيلة لنقل الهيدروجين قليل الانبعاثات فحسب، بل إنها مصدر طاقة مهم بحد ذاته يمكن أن يساعد في إزالة الكربون من القطاعات الرئيسة، بما في ذلك توليد الطاقة لكل من المرافق والصناعات، ومن خلال إرسال هذه الشحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة إلى اليابان، فإننا نساعد في رسم مسار لتطوير هذه السلعة الحيوية.