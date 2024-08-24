"ملف حماية الأجور" يتصدّر.. ضبط 107 آلاف مخالفة بمنشآت لم تلتزم بمواد نظام العمل

وأسفرت الجهود الرقابية عن توجيه (88,776) إنذاراً للمنشآت المخالفة، وضبط (107,329) مخالفة بحق المنشآت لعدم التزامها بعددٍ من مواد نظام العمل، منها (59,891) مخالفة تتعلق بعدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام برفع الملف شهرياً بنسبة الامتثال المحدّدة من قِبل الوزارة، فيما بلغ عدد المخالفات المتعلقة بعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحدّدة في حساباتهم البنكية المعتمدة أو احتجاز أجر العامل أو جزءٍ منه دون سند قضائي (16,295)، كما ضبطت الفرق الرقابية (7662) مخالفة تتعلق بتوظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين.