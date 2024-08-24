"ملف حماية الأجور" يتصدّر.. ضبط 107 آلاف مخالفة بمنشآت لم تلتزم بمواد نظام العمل

نفَّذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من (700,200) جولة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف أنحاء المملكة، منذ بداية العام حتى منتصف يوليو من العام الجاري 2024م، حيث تأتي هذه الجهود ضمن مساعي الوزارة المستمرة في تنظيم وضبط سوق العمل، والتأكّد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.
وأسفرت الجهود الرقابية عن توجيه (88,776) إنذاراً للمنشآت المخالفة، وضبط (107,329) مخالفة بحق المنشآت لعدم التزامها بعددٍ من مواد نظام العمل، منها (59,891) مخالفة تتعلق بعدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام برفع الملف شهرياً بنسبة الامتثال المحدّدة من قِبل الوزارة، فيما بلغ عدد المخالفات المتعلقة بعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحدّدة في حساباتهم البنكية المعتمدة أو احتجاز أجر العامل أو جزءٍ منه دون سند قضائي (16,295)، كما ضبطت الفرق الرقابية (7662) مخالفة تتعلق بتوظيف عمالة غير سعودية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين.
وكثّفت الفرق الرقابية التابعة للوزارة جهودها لمتابعة قرارات التوطين لدى المنشآت، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية الموجّهة لبرامج التوطين 522,092، وأسفرت هذه الزيارات عن توفير 9,712 فرصة نوعية للمواطنين وتحقيق نسب التوطين المستهدفة في عددٍ من القطاعات، وارتفاع نسبة التزام المنشآت بقرارات توطين المهن لتصل إلى 93.5%، كما قامت الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ 840 زيارة مشتركة على محطات الوقود ومراكز الخدمة في المملكة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن جولاتها الرقابية مستمرة على جميع المنشآت في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفات يتم رصدُها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتوافر على أجهزة الهواتف الذكية.