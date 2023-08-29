مركز متلازمة "داون" بمؤسسة "محمد بن فهد" يشارك بمعرض "صنعتي"

وقالت والدة "رميصاء": إن ابنتها أصرّت على المشاركة في الدورة التي نظّمتها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية؛ لتدريب فتيات المتلازمة على صناعة العطور، ونجحت في إتقان أسرار المهنة، ومن ثَم الترويج لمنتجاتها، وتعلّمت فيها تركيب العطور، ونسب الموادّ الخام الداخلة في كل عطر، وهو ما أهّلها في نهاية الدورة لصناعة عطور عدة.