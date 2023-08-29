مركز متلازمة "داون" بمؤسسة "محمد بن فهد" يشارك بمعرض "صنعتي"

شارك مركز متلازمة "داون" بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، في معرض الأسر المنتجة "صنعتي 2023م"، الذي تنظّمه غرفة الشرقية في نسخته السادسة، بمعارض الظهران إكسبو.
وافتتح المعرضَ أميرُ المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، وثمّن تمكين الأسر المنتجة وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في هذا المعرض.
وأكد أميرُ الشرقية دعمَ القيادة الرشيدة، أيدها الله، لكل الإبداعات والمواهب من أبناء وبنات الوطن، وخصوصًا المواهب التي لها قيمة مضافة.
وشارك مركز متلازمة داون في ركن للأسر المنتجة؛ حيث قدمت عضوة متلازمة "داون" رميصاء جمال الكري، في الركن المخصص لها، منتجاتٍ عطريةً من صناعتها؛ مثل: المسك، وبودرة جونسون، والورد المحمدي، ودهن العود، وغيرها.
وقالت والدة "رميصاء": إن ابنتها أصرّت على المشاركة في الدورة التي نظّمتها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية؛ لتدريب فتيات المتلازمة على صناعة العطور، ونجحت في إتقان أسرار المهنة، ومن ثَم الترويج لمنتجاتها، وتعلّمت فيها تركيب العطور، ونسب الموادّ الخام الداخلة في كل عطر، وهو ما أهّلها في نهاية الدورة لصناعة عطور عدة.
وأضافت: "الدورة منحت رميصاءَ الثقةَ في النفس، والخبرة في صناعة العطور؛ الأمر الذي شجّعها على فتح حساب لها في موقع انستغرام، لتسويق العطور التي تصنعها".
وتابعت الأم: "خطوة مؤسسة الأمير محمد بن فهد بتنظيم هذه الدورة، أرى أنها مبادرة نوعية وإنسانية، استهدفت فتياتنا من مريضات متلازمة "داون"، اللائي هنّ في حاجة إلى من يقف بجانبهن، ويصقل مواهبهنّ، ويشجّعهنّ على العطاء وإثبات الذات في بيئة العمل".
واختتمت الأم حديثها: "يعجز لساني عن توجيه الشكر إلى مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية على مبادرتها تلك، وأستطيع التأكيد على أن المبادرة أصقلت الهواية الكامنة لدى فتياتنا، ومنحتهنّ الأمل في حياة أفضل".