نجاح كبير لحملة ألزهايمر "#خلك_أقرب_يحسهم".. وختام مؤثر يبرز الجهود

وفي إطار رسالتها لبث الوعي ونشر التوعية بمرض ألزهايمر وبأعراض المرض وسبل الوقاية، كان للجمعية حضور في كل من: وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة الرياضة وعدد من الهيئات، وتواجدت في المواقع التفاعلية الميدانية بمجمع شرفات الندى، ويو ووك، والبوليفارد، ورياض بارك، والأندية الرياضية "الهلال والنصر والرياض والاتفاق"، فيما لاقت إقبالاً مجتمعياً مكثفاً على أرض الواقع، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أطلقته الجمعية # خلك أقرب يحسهم، وكذلك الرسائل التوعوية التي تعكس الخدمات التي تقدمها.