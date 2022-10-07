نجاح كبير لحملة ألزهايمر "#خلك_أقرب_يحسهم".. وختام مؤثر يبرز الجهود

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملتها "#خلك_أقرب_يحسهم" التي أطلقتها في كافة مناطق المملكة، بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر، من خلال وصف شعور مريض ألزهايمر عبر مجسمات ألزهايمر ومتاهته التي تنقل تجربة المريض للجمهور العام، وتعرف بمراحل المرض الأساسية ومسارات التحول، وأبرز إنجازات الجمعية.
وشهدت الحملة حراكاً إعلامياً في عدد من المناطق الحيوية في كافة مناطق المملكة بالمشاركة مع أمانات الرياض وجدة والشرقية ووزارة النقل والمطارات، كما سجلت الحملة تفاعلات في الحضور للمحاضرات التوعوية والورش التثقيفية عن مرض ألزهايمر، وقد ألقى هذه المحاضرات كل من: الدكتور عاصم محمد العبدالقادر، الدكتور هاشم بالبيد، والدكتورة نسرين جستنيه، والدكتور صلاح الدهان، والدكتور سلطان العمري، والدكتور عاصم محمد الشنبري، والدكتورة ندى أبو شريع.
وفي إطار رسالتها لبث الوعي ونشر التوعية بمرض ألزهايمر وبأعراض المرض وسبل الوقاية، كان للجمعية حضور في كل من: وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة الرياضة وعدد من الهيئات، وتواجدت في المواقع التفاعلية الميدانية بمجمع شرفات الندى، ويو ووك، والبوليفارد، ورياض بارك، والأندية الرياضية "الهلال والنصر والرياض والاتفاق"، فيما لاقت إقبالاً مجتمعياً مكثفاً على أرض الواقع، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أطلقته الجمعية # خلك أقرب يحسهم، وكذلك الرسائل التوعوية التي تعكس الخدمات التي تقدمها.
وصاحب الحملة توزيع هدايا الخير لأسر المرضى وذويهم من الجهات الداعمة؛ ومنها: هدايا الماجد للعود (الداعم السنوي) بعدد 100 هدية، وهدايا درعه للعطور بعدد 30 هدية، وكوبونات رحمة للمستلزمات الصحية بعدد 100 كوبون، وكوبونات متجر مسك بعدد 60 كويوناً، ومياه قطاف بعدد 120 كرتوناً، ومركز أملي للاستشارات التربوية والتعليمية، ومركز مراسي للاستشارات النفسية والأسرية، ومركز انطلاق وطموح للإرشاد الأسري، ومركز مؤتمن للاستشارات الأسرية، وشركة مصادر الطب.
ونيابة عن مجلس إدارتها وكافة منسوبيها، وجهت الجمعية رسالة شكر وتقدير وامتنان إلى كافة الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه الحملة، ونشر التوعية في المجتمع؛ ومنها: أمانات المناطق، والوزارات، والهيئات، والمطارات، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والبنوك، والفنادق، والأبراج، والصيدليات، والمراكز التجارية، والمطاعم، والمقاهي، وعدد من تطبيقات التوصيل "جاهز- ذاشيفز" والنوادي الصحية، والصالونات.