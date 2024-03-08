وزارة الاتصالات و"مايكروسوفت" تطلقان مركز التميّز

وسيقدم المركز العديد من البرامج التدريبية العالمية بما في ذلك شراكة استراتيجية مع واحة الملك سلمان لإطلاق أكاديمية STEAM التي تهدف إلى تحسين مهارات الطلاب الرقمية، وتمكينهم من الوصول إلى أفضل الموارد التعليمية الترفيهية من مايكروسوفت على سبيل المثال ماينكرافت، والمشاركة بمسابقة كأس التخيل من مايكروسوفت، وهي مسابقة عالمية مخصصة لرواد الأعمال الطلاب، بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مركز التميّز بالتعاون مع أكاديمية نون بصفتها شريكًا استراتيجيًا معرفيًا لتقديم برامج مهارات الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدة الأفراد من جميع القطاعات على تحسين معرفتهم بهذه التقنيات الحديثة.