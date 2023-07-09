شقيق الشاب سند ضحية حادث سير حائل يعلن تنازله عن المتسبب في وفاته

أعلن شقيق الشاب سند جلال الإيذاء، الذي توفي نتيجة حادث مروري في حائل، العفو عن الشاب الذي تسبب في وفاة شقيقه.
وقال عبر قناة العربية: "منذ لحظة دخوله المستشفى قبل دفن شقيقي مسامحون المتسبب في الحادث لوجه الله، وإن والدتي أيضًا قالت لأم المتسبب في الحادث إننا متنازلون لوجه الله".
وكانت حادثة وفاة الشاب سند الإيداء -رحمة الله عليه- قد تسبب بها قائد مركبة ارتطم به من الخلف، وتسبب في وفاته، وأعلن المرور بمنطقة حائل ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي، يقود مركبته بسرعة عالية، واصطدم بأخرى؛ ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.