شقيق الشاب سند ضحية حادث سير حائل يعلن تنازله عن المتسبب في وفاته

وكانت حادثة وفاة الشاب سند الإيداء -رحمة الله عليه- قد تسبب بها قائد مركبة ارتطم به من الخلف، وتسبب في وفاته، وأعلن المرور بمنطقة حائل ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي، يقود مركبته بسرعة عالية، واصطدم بأخرى؛ ما أدى إلى وفاة قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.