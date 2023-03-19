"مخرج سينمائي تركي" لـ"سبق": وجود شراكة سعودية تركية يهيّئ الظروفَ لتنفيذ عمل درامي مشترك

أكّد كوراي أدمير، مخرج سينمائي وصاحب شركة إنتاج تركية؛ أهمية "ملتقى الأعمال السعودي التركي" لتقصّي فرص تعاون مع شركات سعودية فيما يتعلّق بمجال الإنتاج السينمائي، مضيفًا: "نحن موجودون على مدى أكثر من 10 سنوات لتوثيق أعمال ومشاريع توسعة الحرم المكي الشريف".
جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" على هامش مشاركته، اليوم الأحد، في "ملتقى الأعمال السعودي التركي" الذي عُقد في مقرّ اتحاد الغرف السعودية بالعاصمة الرياض.
وأضاف: "نتطلّع إلى الخروج بنتائج إيجابية ومثمرة من هذا الملتقى. المملكة العربية السعودية وتركيا دولتان كبيرتان إقليميًّا، وهذا ينعكس على ما يتعلّق بمجال الإنتاج السينمائي".
وأشار في هذا الصدد إلى ما يشهده الإنتاج السينمائي في تركيا من تطور كبير في السنوات الأخيرة، مضيفًا: "نريد أن نوظّف اليوم هذه التقنيات الموجودة في مجال الإنتاج التركية من خلال شراكات سعودية؛ لإنتاج مشاريع مشتركة".
وفيما يتعلق بإنتاج أعمال درامية مشتركة سعودية تركية؛ قال: "هذا يتطلّب وجود شراكة سعودية تركية حتى تتهيّأ الظروف لتنفيذ عمل درامي سعودي تركي مشترك".
وانطلقت، اليوم، في الرياض، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي - التركي"، الذي ينظّمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور محمد موش، ومشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية، وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.
وسلّط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في كلا البلدين، كما شهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات بتقنية عالية للإسهام في احتياجات سوق النقل والمقاولات، وتقليل الاستيراد الخارجي، بالإضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط.