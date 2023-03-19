"مخرج سينمائي تركي" لـ"سبق": وجود شراكة سعودية تركية يهيّئ الظروفَ لتنفيذ عمل درامي مشترك

وأشار في هذا الصدد إلى ما يشهده الإنتاج السينمائي في تركيا من تطور كبير في السنوات الأخيرة، مضيفًا: "نريد أن نوظّف اليوم هذه التقنيات الموجودة في مجال الإنتاج التركية من خلال شراكات سعودية؛ لإنتاج مشاريع مشتركة".