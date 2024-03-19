"البديوي" يبحث مع ممثل "الاتحاد الأوروبي" إعفاء "مواطني التعاون" من تأشيرة "الشنغن"

الْتقى أمس جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لمناقشة عدد من الموضوعات؛ أبرزها مسار إعفاء مواطني دول التعاون من تأشيرة الشنغن.