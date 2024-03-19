"البديوي" يبحث مع ممثل "الاتحاد الأوروبي" إعفاء "مواطني التعاون" من تأشيرة "الشنغن"

الْتقى أمس جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لمناقشة عدد من الموضوعات؛ أبرزها مسار إعفاء مواطني دول التعاون من تأشيرة الشنغن.
وتم خلال اللقاء بحثُ ومناقشة عدد من الموضوعات؛ أهمها التحضيرات للمنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المزمع عقده في شهر أبريل القادم، والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة.
وقال البديوي إن دول مجلس التعاون تتطلع لتوطيد علاقات التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي لدعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وضرورة تعزيز كل الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة، وتطوير جوانب التعاون بما يخدم مصالح الجانبين.
وتم خلال اللقاء مناقشةُ المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الخليجية الأوروبية، بما فيها المواضيع المتعلقة بمسار إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة الشنغن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية.