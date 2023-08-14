9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وموجة حارة

وفي التفاصيل، نبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة، وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل الحالة العيص، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على بدر وينبع والعلا والعيص والمدينة المنورة وخيبر، وأمطارًا خفيفة على الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.