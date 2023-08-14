9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان وعسير والباحة والشرقية ونجران وتبوك).
وفي التفاصيل، نبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة، وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل الحالة العيص، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على بدر وينبع والعلا والعيص والمدينة المنورة وخيبر، وأمطارًا خفيفة على الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة، وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج. وتشهد أمطارًا متوسطة على البدع وضباء وتيماء وتبوك، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وخليص. وتشهد أمطارًا متوسطة على الشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على العرضيات وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.