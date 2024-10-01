"الرياض تقرأ" يناقش الدور التنموي لـ"جائزة الأمير محمد بن سلمان"

وأكد المشاركون أن الطلاب والمشاركين بالجائزة، على الرغم من رغبتهم القوية في الفوز بالجائزة، إلا أن هدفهم ليس الفوز فحسب بل أن يظهروا للشعوب العربية والصينية خدماتهم لأعمال المستقبل، وإذ تشجعهم الجائزة للقيام بذلك وتحقيق أهدافهم وتطلعات أوطانهم؛ وقد شهدت فروع الجائزة إقبالاً كبيراً من الشباب والشابات من المملكة وجمهورية الصين رغبةً في التسجيل بالجائزة.