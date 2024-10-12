"الكهوف والمغارات" تحتضن التاريخ وأسرار البشرية.. ووجهة سياحية لمحبي المغامرات

وأشار إلى أن المنطقة تملك الكثير من المقومات السياحية؛ لوجود عدد من الكهوف والدحول والمغارات المختلفة بأنواعها وأطوالها وأحجامها، التي توفر فرصة نادرة للتعرف على تكويناتها الجيولوجية منذ آلاف السنين، وكذلك المنشآت الصخرية التي رُسمت بشكل هندسي متقن.