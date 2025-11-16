"ذهب للتطوير العقاري - DHB " تشارك للمرة الأولى في معرض "سيتي سكيب الرياض 2025" وتعرض رؤيتها لتطوير مساكن عصرية تراعي احتياجات المواطنين وتعبّر عن هوية معمارية سعودية حديثة

أعلنت شركة "ذهب للتطوير العقاريDHB " عن مشاركتها الأولى في معرض سيتي سكيب الرياض 2025، وذلك عبر جناحها في القاعة الرابعة – رقم C55، حيث ستعرض الشركة مجموعة من مشاريعها السكنية المتميزة التي تجسّد رؤيتها في ابتكار مجتمعات سكنية عصرية تراعي احتياجات الأسر السعودية وتقدّم حلولاً تتناسب مع إمكانياتهم المعيشية، مع الاهتمام بأدق تفاصيل التصميم والتخطيط العمراني لضمان بيئة متكاملة تعزز جودة الحياة.
وتقدّم DHB خلال مشاركتها أبرز مشاريعها السكنية، من بينها مشروع "ميّار" في وجهة الفرسان ومشروع "نوار" في وجهة خزام، اللذان يجسّدان مفهوم التطوير العقاري العصري الذي يجمع بين الابتكار في التصميم والتميز في التنفيذ والارتباط العميق بالبيئة والثقافة المحلية.
ويُعد مشروع "ميّار"، الذي انطلق عام 2024، أحد أهم مشاريع الشركة، إذ يضم 374 وحدة سكنية تتميّز بتصاميم فريدة تُراعي الخصوصية وتوفّر التوازن بين جمال الطبيعة وحسن استغلال المساحات. وقد تم بيع 85% من الوحدات، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز 75%، على أن يتم التسليم في 31 أغسطس 2026.
أما مشروع "نوار" الذي أطلق عام 2025 في موقعه الحيوي بوجهة خزام، فيجسّد تجربة سكنية راقية تجمع بين الحياة العصرية وروح الأصالة، حيث يضم المشروع 357 فيلا بأربعة نماذج مميزة تلبي تطلعات الأسر السعودية العصرية، بتصاميم تستمد روحها من التراث المعماري المحلي وتُترجمها بلغة حديثة تعبّر عن الهوية السعودية الجديدة. وقد بلغت نسبة المبيعات 30% حتى الآن، ومن المقرر تسليم المشروع في 30 يونيو 2029.
وفي تعليقه على المشاركة، صرّح المهندس عمر دلاور، الرئيس التنفيذي لشركة DHB ، قائلاً: إن مشاركتنا في سيتي سكيب الرياض تمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز حضورنا في السوق السعودي وتوسيع قاعدة شركائنا وعملائنا. نحن نؤمن بأن النجاح الحقيقي في التطوير العقاري يبدأ من تصميم منزل يلبّي احتياجات المواطن ويعكس شخصيته وقيمه، ولذلك نحرص على أن تكون كل وحدة سكنية ثمرة تخطيط مدروس وتفاصيل دقيقة تعكس جودة الحياة التي يستحقها المواطن السعودي."
كما تقدم الشركة خلال أيام المعرض أسعارًا تنافسية وخطط سداد مرنة لزوار جناحها، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم مشاريع نوعية تسهم في دعم القطاع العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.