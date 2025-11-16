"ذهب للتطوير العقاري - DHB " تشارك للمرة الأولى في معرض "سيتي سكيب الرياض 2025" وتعرض رؤيتها لتطوير مساكن عصرية تراعي احتياجات المواطنين وتعبّر عن هوية معمارية سعودية حديثة

أما مشروع "نوار" الذي أطلق عام 2025 في موقعه الحيوي بوجهة خزام، فيجسّد تجربة سكنية راقية تجمع بين الحياة العصرية وروح الأصالة، حيث يضم المشروع 357 فيلا بأربعة نماذج مميزة تلبي تطلعات الأسر السعودية العصرية، بتصاميم تستمد روحها من التراث المعماري المحلي وتُترجمها بلغة حديثة تعبّر عن الهوية السعودية الجديدة. وقد بلغت نسبة المبيعات 30% حتى الآن، ومن المقرر تسليم المشروع في 30 يونيو 2029.